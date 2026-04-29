Елизавета Туктамышева — о вероятности ухода в тренерство: я набираюсь опыта везде

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о желании полностью уйти в тренерскую деятельность а также рассказала, видит ли плоды своей работы в качестве специалиста.

— Нет желания полноценно уйти в работу тренера?

— Есть желание, но я понимаю, что это прямо отдельная большая работа, в которую нужно вникнуть на все 100% и на очень-очень много лет. То есть ты погружаешься в это, отдаёшь себя полностью. И пока что мне нравится, из чего состоит моя жизнь в данный момент. Я набираюсь опыта везде. А потом уже посмотрю, к чему больше лежит сердце.

— Ты уже видишь какие-то плоды своей тренерской работы?

— Когда я тренирую, я могу подсказать какую-то технику, какие-то ошибки, и я вижу, что спортсмен может хорошо меня понять. И вот именно это и есть какие-то плоды. Я всё равно не могу сказать, что кто-то стал лучше кататься, кто-то стал стабильно прыгать, потому что я нестабильно сама присутствую на тренировках. Но могу понять, чего не хватает в конкретном прыжке. Мне интересно заниматься именно техникой. Я технарь. Я пыталась работать в постановке программ, но поняла, что это не совсем моё, это очень творческая составляющая в фигурном катании, а мне больше логика нужна какая-то, упорядоченность, то есть я очень структурированно подхожу к этому, — сказала Туктамышева в интервью Okko Sport.