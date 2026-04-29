Туктамышева ответила, что приносит ей наибольший доход после окончания карьеры

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась, какая сфера после завершения карьеры является для неё наиболее прибыльной.

— Что больше приносит денег в карьере после спорта — шоу, тренерство, рекламные интеграции?

— В моём случае пока шоу, потому что их больше в количестве. Но рекламные интеграции сложно сравнивать, потому что они бывают абсолютно разные, какие-то маленькие или какие-то крупные, зависит от масштаба. Сложно сравнивать, но так как шоу – бо́льшая часть моей жизни, то, конечно, они стоят на первом месте. Тренерство… Я сейчас учусь быть тренером, поэтому, мне кажется, это я сама должна платить (улыбается). Поэтому за него я не так много получаю, — сказала Туктамышева в интервью Okko.