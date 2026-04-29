Евгений Плющенко обратился к старшему сыну, который дал резонансное интервью об отце

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своему старшему сыну Егору Ермаку, который дал резонансное интервью об отце.

«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», – написал Плющенко в социальных сетях.

19-летний Егор родился в браке Плющенко с Марией Ермак. Сейчас Евгений женат на продюсере Яне Рудковской. В недавнем интервью Ермак рассказал о сложных отношениях с отцом. Позднее сын Плющенко и Рудковской Александр опубликовал видео, где раскритиковал Егора за слова об отце.