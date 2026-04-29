Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко обратился к старшему сыну, который дал резонансное интервью об отце

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своему старшему сыну Егору Ермаку, который дал резонансное интервью об отце.

Фото: Страница Евгения Плющенко в соцсетях

«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», – написал Плющенко в социальных сетях.

19-летний Егор родился в браке Плющенко с Марией Ермак. Сейчас Евгений женат на продюсере Яне Рудковской. В недавнем интервью Ермак рассказал о сложных отношениях с отцом. Позднее сын Плющенко и Рудковской Александр опубликовал видео, где раскритиковал Егора за слова об отце.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android