Илья Авербух поставил короткую программу Софии Дзепке

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух сообщил, что на следующий соревновательный сезон поставил короткую программу для фигуристки-юниорки Софии Дзепки.

«Поставил короткую программу Соне Дзепке», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Софии Дзепке 17 лет, она тренируется под руководством Екатерины Моисеевой в Москве. В конце минувшего сезона спортсменка одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров. Ранее она выигрывала этапы Гран-при и становилась бронзовым призёром юниорского первенства. Фигуристка владеет четверным тулупом, который исполняет на соревнованиях.