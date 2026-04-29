Туктамышева назвала самого интригующего фигуриста следующего сезона

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила, кто из фигуристов в следующем сезоне будет наиболее интригующим на международной арене в случае, если туда не допустят россиян.

— Какие главные интриги нас ждут в следующем сезоне?

— Я на этот вопрос смогу более конкретно ответить в июне, потому что там будет понятно, выпускают наших спортсменов на международную арену или нет. Но если нет, то Рио Наката, прекрасный японский фигурист, который несколько раз выигрывал чемпионат мира юниорский, у него очень большой потенциал, он хорош в скольжении, презентации, прыжках, мне кажется, он сможет навязать хорошую конкуренцию, особенно если начнёт кататься стабильно, — сказала Туктамышева в интервью Okko Sport.