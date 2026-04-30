Фигуристки Сенюк и Акопова продают смартфоны участников Олимпиады в Милане

Фигуристки Мария Сенюк и Карина Акопова выставили на продажу смартфоны, которые получили в качестве подарка на Олимпийских играх — 2026 в Италии, сообщает телеграм-канал Figurexing.

Отмечается, что объявления появились на онлайн-платформе «Авито». Представлявшая на Олимпиаде сборную Израиля Сенюк хочет разжиться с продажи техники на 210 тысяч рублей, а выступавшая за сборную Армении Акопова просит на 10 тысяч меньше.

В своём объявлении Акопова отметила, что смартфон был использован только один раз — для съёмки на церемонии открытия Игр. Сенюк, в свою очередь, указала, что телефон был подарен ей лично в руки в Олимпийской деревне как участнику соревнований. Кроме того, обе спортсменки вместе с устройством также продают и олимпийский чехол.

На Играх в Италии Акопова в паре с Никитой Рахманиным в соревнованиях спортивных пар заняла 14-е место. Сенюк стала 24-й в одиночном катании.

Олимпиада прошла с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступали на Играх в нейтральном статусе. Они не получили в подарок эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для участников Игр-2026.