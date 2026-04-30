Жулин назвал Илью Малинина русским на 100% и усомнился в лидерстве США в фигурном катании

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что лидерство американских фигуристов нельзя считать бесспорным без очных состязаний с российскими спортсменами.

«Чтобы американцы считались лучшими в фигурном катании, они должны обыгрывать наших фигуристов на международных соревнованиях. Пётр Гуменник выглядел на Олимпиаде прекрасно, а Малинин оказался на восьмом месте. Да, он недосягаем, но в итоге Гуменник занял более высокое место.

В России нет своего Малинина? Не нужно забывать, что у Ильи русские родители. Они оба талантливые спортсмены, так что от осинки не родятся апельсинки. Для Ильи были созданы лучшие условия, но и он сам максимально трудолюбивый парень. Считаю, что Малинин русский на 100%. У американцев все мужчины с российскими корнями, так что многое в этом споре становится понятно.

Давайте дождёмся момента, когда российские фигуристы снова будут выступать, и сравним их с американцами. Сейчас всё сложнее и сложнее поддерживать суперформу только для внутренних соревнований. Все понимают, что для этого нужны международные старты», — приводит слова Жулина Sport24.