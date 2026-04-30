Жулин — о запретах в России: движемся в сторону Северной Кореи

Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию с ограничениями в сфере социальных сетей и использования VPN в России.

«Запрет VPN в России? Есть ощущение, что меня в вопросе блокировок уже ничем нельзя напугать. Очень неприятно, что всё так усложняется. Сейчас приходится включать и выключать VPN, чтобы пользоваться разными приложениями. Это борьба совершенно не в том направлении. Все россияне плюются от этих запретов.

У меня были нормальные соцсети: WhatsApp*, «Телеграм». Всё было удобно, открывалось в одно нажатие. Сейчас как будто гланды через жопу удаляю, пока что-то открываю. Возможно, это действительно нужная мера, но, кажется, мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи», — приводит слова Жулина Sport24.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и чья деятельность запрещена в России.

Материалы по теме
«Мне нравится, как развивается этот турнир». Жулин оценил перспективы «Русского вызова»
