«Поживём — увидим». Эван Бэйтс — о возможности возобновления карьеры после паузы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Эван Бэйтс поделился размышлениями о будущем спортивной карьеры вместе с партнёршей американкой Мэдисон Чок.

«Всё будет зависеть от того, насколько сильным окажется стремление вернуть нас на соревновательный лёд.

Чтобы быть на таком уровне, нужно больше, чем просто работать полный день, — это образ жизни, это 100-процентная самоотдача. Каждое принимаемое тобой решение служит цели стать лучшим в мире. Мы гнались за этой мечтой много‑много лет. Думаю, мы заслужили перерыв, который сейчас себе даём. Поживём — увидим, но пока мы просто в полной мере наслаждаемся гастролями и особо не беспокоимся ни о чём в будущем», — приводит слова Бэйтса NBC Sports.