Ирина Роднина — о гражданстве Малинина: какое это имеет отношение к фигурному катанию?

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу дискуссии о национальности фигуриста Ильи Малинина. Ранее тренер Александр Жулин утверждал, что Малинин «на 100% русский», но Роднина считает, что это не имеет отношения к спортивным достижениям.

«Слова Жулина про то, что Малинин русский на 100%? А какое это имеет отношение к фигурному катанию? От того, что он русский, американец или итальянец, ничего не меняется. Конечно, это никак не влияет на его умения!

Да, вот гены родителей всегда сказываются. Невозможно отрицать, что Малинин — человек со способностями. Мне кажется, то, что он русский, никак не влияет на его умения», — приводит слова Родниной Metaratings.ru.