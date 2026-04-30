«Перестала заходить в «Телеграм», у меня есть MAX». Ирина Роднина — о запретах в России

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и легендарная советская фигуристка Ирина Роднина, завоевавшая золото на трёх Олимпиадах, высказалась о проблемах с социальными сетями и VPN в России.

«Моё отношение к возможному запрету VPN в России? Мне сложно говорить, потому что сама я им не пользуюсь. С тех пор как «Телеграм» заблокирован, я перестала в него заходить. Возможно, запрет VPN стал бы для меня проблемой, если бы он реально был мне нужен.

У меня есть MAX, я захожу туда по работе. Для личного общения есть телефон или очные встречи. В данный момент этих способов коммуникации мне хватает», — приводит слова Родниной Sport24.