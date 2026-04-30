Макрон наградил орденами французских олимпийцев Фурнье Бодри и Сизерона

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил государственные награды ряду выдающихся французских спортсменов. Церемония прошла в Елисейском дворце в Париже.

Высоких отличий удостоены чемпионы Олимпийских игр в Милане‑2026 Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон получил звание офицера ордена Почётного легиона, а олимпийская чемпионка Лоранс Фурнье Бодри стала кавалером этого ордена.

«Как спортсмены мы действительно осознаём, что представляем нашу страну, мы представляем флаг. Поэтому так прекрасно видеть эту демонстрацию признания со стороны государства. Это нечто весьма особенное», — приводит слова Сизерона Le Progress.

Кроме того, награды получили биатлонисты Кентен Фийон‑Майе, Камиль Бене, Жулия Симон, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Эрик Перро, а также члены паралимпийской сборной Франции.