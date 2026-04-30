В канадском фигурном катании распались четыре пары и два дуэта

За межсезонье в канадском фигурном катании распались четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта.

Среди распавшихся пар — коллективы Джулии Кватрокки и Этьенна Лакасса, Келли Энн Лорин и Лукаса Этье, Фионы Бомбардье и Бенджамина Мимара. В танцах на льду прекратили совместные выступления Алишия Фаббри с Полом Айером и Лили Хенсен с Нейтаном Ликерсом.

Кроме того, чемпион мира Максим Дешам завершил спортивную карьеру после Олимпиады 2026 года в Милане. Его партнёрша Динна Стеллато‑Дудек пока не определилась с планами на будущее. На прошедших Олимпийских играх пара Стеллато-Дудек и Дешама заняла 11-е место.