Тарасова: своего Малинина нет не только у России, но и у любой другой страны, он — событие

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что статус лучших фигуристов мира для представителей США некорректен из‑за отстранения россиян от международных стартов.

«Американцы сейчас лучшие в фигурном катании? Очевидно, что они всегда были среди лидеров. В США фигурное катание любят, там много хороших тренеров. Несмотря на это, не могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас лучшие в мире. Нельзя такое заявлять, если российские фигуристы уже четыре года нигде не выступают.

Своего Малинина нет не только у России, но и у любой другой страны. Не хочется расстраивать людей, но такие спортсмены, как Илья, появляются раз в 50 лет, а то и ещё реже. Малинин — событие, выдающийся мальчик. Нельзя упрекать какую-то страну в том, что у них нет сравнимых с ним талантов.

Нам в фигурном катании никому не нужно ничего доказывать даже после отстранения. Разве что журналисты всегда сомневаются, а спортсмены всё про себя знают. У нас на Олимпиаде должны были выступать по три человека в каждом виде. В итоге выступили только двое, а люди хотят какой-то результат», — приводит слова Тарасовой Sport24.

