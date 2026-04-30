Колесников: на Олимпиаде понравились Алиса Лью и Юма Кагияма

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников прокомментировал выступления фигуристов на Олимпийских играх в Милане, поделившись своими впечатлениями.
— Вы смотрели зимнюю Олимпиаду?
— Да, но только фигурное катание.
— Почему именно его?
— Не знаю, просто, наверное, больше новостей было про этот вид спорта. Да ещё появилось время посмотреть финал женского и мужского турниров. Понравилась спортсменка из США Алиса Лью и японец Юма Кагияма.
— Почему они?
— Было ощущение, что Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует.
— Кайфовала.
— Да, именно. Делала то, что чувствовала. И, наверное, именно это привлекло больше всего внимания. Несмотря на то, что я не особо разбираюсь в фигурном катании с точки зрения элементов и судейства — хотя со временем начинаешь и в этом понимать, — сказал Колесников «РИА Новости Спорт».