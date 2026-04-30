«Они достойны большой киноленты». Авербух — о Тарасовой и её отце

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух считает, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, как и её отец, хоккейный тренер Анатолий Тарасов, достойны художественного фильма.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — выдающаяся личность. Семья Тарасовых в целом выдающаяся. Они достойны большой киноленты. История жизни Татьяны Анатольевны многогранна, с большим количеством побед, учеников и преодолений.

Татьяна Анатольевна — одна из редких людей, подходящих для сценария. Удивлён, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про неё, но у меня нет таких больших возможностей. Безусловно, Татьяна Анатольевна — одна из самых ярких личностей для реализации фильма.

Какой должен быть фильм про Тарасову? В основном все фильмы о спорте страдают тем, что спорт показывается достаточно слабо, а акцент делается на мелодраматическую часть. Очень хочется профессионального фильма о спорте, в котором, конечно, была бы и история, интересная обывателю — кто с кем дружил и не дружил. Хочется, чтобы спорт показывался не как вторичность на 25-м кадре, а брал всю драматургию. Это достаточно сложная задача.

Единственный фильм о фигурном катании, которому это удалось, — «Тоня против всех», но это не российская картина. Во всех остальных лентах, в том числе и наших, спорт является вторичным, к сожалению», — приводит слова Авербуха Sport24.