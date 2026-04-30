Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александра Трусова рассказала, как Макар Игнатов меняет её подход к жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как серебряный призёр ЧР-2021 Макар Игнатов меняет её подход к жизни.

Фото: из ли чного архива Александры Игнатовой

«Всю свою жизнь я была ужасной перфекционисткой во всём. Честно говоря, я и сейчас ей остаюсь, порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами. Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я ещё сделала недостаточно», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом.

