Александра Трусова рассказала, как Макар Игнатов меняет её подход к жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как серебряный призёр ЧР-2021 Макар Игнатов меняет её подход к жизни.

«Всю свою жизнь я была ужасной перфекционисткой во всём. Честно говоря, я и сейчас ей остаюсь, порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами. Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я ещё сделала недостаточно», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024-го. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын, которого назвали Михаилом.