Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В Ленобласти расследуется дело в отношении тренера, домогавшегося до несовершеннолетнего

В Ленобласти расследуется дело в отношении тренера, домогавшегося до несовершеннолетнего
Комментарии

В Ленинградской области начато расследование дела о развратных действиях 23-летнего тренера и судьи по фигурному катанию Валентина Лоскутова в отношении несовершеннолетнего спортсмена 2011 года рождения. Лоскутов ранее работал во Всеволожске, а также в школе «Северное сияние» в Санкт-Петербурге.

«Моему ребёнку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Не буду уточнять, но ребёнок показывал мне сообщения, рассказывал, так что в этом не сомневаюсь. По-видимому, есть определённые основания для таких подозрений и у следователей, поскольку в отношении Лоскутова возбуждено дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия», судом принято решение о мере пресечения в виде запрета определённых действий. По первой части статьи ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Сейчас важно найти других потерпевших, поскольку тема серьёзная. Предполагаю, что таковые могут быть. Если у кого-то есть об этом информация, она очень пригодится. Идёт и внутреннее расследование в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, Ленинградской области и межрегиональной федерации Северо-Западного федерального округа», – цитирует «Спорт-экспресс» исполнительного директора Федерации фигурного катания Ленинградской области Анну Старкову.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android