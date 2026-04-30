«Для меня это как терапия». Захарова — о любви к шопингу и поиске своего стиля

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова рассказала о значимости шопинга в своей жизни, а также ответила, какой стиль в одежде считает близким.

— Если вернуться на 10 лет назад, что бы ты в детстве подумала о себе сегодняшней?

— Маленькая я, глядя на меня сейчас, сказала бы: «Думала, ты будешь носить платья». В детстве я их так любила! Думала, что вырасту и буду ходить в платьях и на каблуках. Но после выпускного поняла, что это не моё.

— А что твоё?

— Стиль из «Дрянных девчонок». Образы а-ля Juicy Couture мне близки. А вообще мне по душе и женственность, и спортивный, и городской стиль. В моём гардеробе уживаются и корсеты (у меня два любимых, причём один я ношу, а на другой смотрю — так, чтобы глаз радовался), и джинсы.

Кстати, с одной парой джинсов связана забавная история: я надела их после выпускного, а потом поехала на дачу. Там пришлось перелезать через забор — и я немного их порвала. Теперь считаю это своеобразным авторским дизайном. Если честно, так они даже интереснее.

— Звучит как минималистичный набор!

— Это как посмотреть. Люблю довольно базовые вещи в однотонных оттенках: белый, бежевый, чёрный. Но при этом могу провести в торговом центре хоть целый день. Без шуток: зайти утром и выйти уже под закрытие магазина. Причём проделать этот трюк могу в одиночку. Мама и подруги слишком быстро сдаются.

Для меня это скорее работает как терапия — чем дольше шопинг, тем лучше. Мне нравится сам процесс — смотреть, сочетать, пробовать. Примеряя на себя разные образы, я будто по-разному себя ощущаю и лучше понимаю, что мне действительно близко. И, наверное, самый точный ответ на вопрос «что моё» — это то, что могу быть разной и всё ещё нахожусь в поиске своего стиля, — приводит слова Захаровой The Voice.