«Было сильное желание уйти». Фигуристка Чикмарёва — о своей карьере

«Было сильное желание уйти». Фигуристка Чикмарёва — о своей карьере
Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России Екатерина Чикмарёва рассказала, как хотела уйти из фигурного катания.

— В одном из интервью Катя сказала, что у неё были мысли о том, чтобы бросить спорт. Как давно они тебя посещали?
— В сознательном возрасте, это было не так давно на самом деле. Просто пару лет назад было сильное желание уйти, вообще не кататься, потому что очень устала. Ещё нет международных соревнований, как-то не хотелось тренироваться, было тяжёлое межсезонье, сборы. Но потом меня, мягко говоря, вразумили. И сейчас желания бросить нет.

— Кто вразумил?
— Павел Сергеевич и мама. Понятно, что я не захотела резко возвращаться в моменте. Просто мне в какой-то момент сказали что-то вроде: «Покатайся, покатайся, и потом желание само придёт». Пришло. Хочется кататься, — приводит слова Чикмарёвой Sport24.

