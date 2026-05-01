Главная Фигурное катание Новости

«Пыталась уговорить врача не накладывать гипс». Чикмарёва — о травме

«Пыталась уговорить врача не накладывать гипс». Чикмарёва — о травме
Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России Екатерина Чикмарёва рассказала о серьёзной травме колена на тренировке в сезоне 2024/2025, которая вынудила её и партнёра Матвея Янченкова пропустить весь сезон.

— «Разрезали колено» — это то, из-за чего ты пропустила прошлый сезон?
— Да. Мы с Мотей ехали хватом, у нас был заход, где я ехала спереди. И получилось так, что мы не совпали, и Матвей немножко оттолкнул мою руку, я полетела назад. Он не успел среагировать и, перепрыгивая через меня, проехался мне по колену лезвием… Крови было достаточно.

Пришёл наш врач: «Тебе наложат пару шовчиков, и всё вообще хорошо». А мне зашиваться не впервой, у меня 35 швов на теле. Думаю, что всё нормально. Приезжает скорая: «12 швов точно будет», в итоге мне всё зашили, нерв сшили. И мне говорят: «Сейчас гипс тебе наложим, потому что там как-то хрящ отломился». Я на полном серьёзе пыталась уговорить врача не накладывать мне гипс, — приводит слова Чикмарёвой Sport24.

«Было сильное желание уйти». Фигуристка Чикмарёва — о своей карьере
