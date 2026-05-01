Фигурист Угожаев назвал постановщиков произвольной программы на новый сезон

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам российский фигурист Николай Угожаев рассказал, кто является постановщиком его новой программы.

– Пробовал ли ты на тренировках новый контент, подходящий под правила?

– Контент на следующий сезон понятен, потихоньку накатывается. Произвольную программу уже поставили вместе с Николаем Юрьевичем [Морошкиным] и Валерией Николаевной [Чистяковой], постановка короткой скоро начнётся, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Николай Угожаев тренируется в группе Дмитрия Хромина в спортивном клубе Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.