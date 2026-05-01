Призёр финала Гран-при Угожаев оценил сокращение прыжков в произвольной программе

Призёр финала Гран-при Угожаев оценил сокращение прыжков в произвольной программе
Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев поделился мнением по поводу новых правил в произвольной программе.

– В новом сезоне нас ждут программы по новым правилам, в произвольной ждёт сокращение прыжковых элементов. Как ты к этому относишься?
– В целом мне без разницы, сути это не меняет. Один прыжок нам убирают, но так как новые правила с ойлером, то по баллам будет какая-никакая компенсация, и базовая стоимость сильно не просядет. Три-четыре балла – это вообще не критично. Будет у лидеров условно не 205, а 200 баллов – это небольшая разница, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

