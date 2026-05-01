Николай Угожаев высказался о лидерстве Петра Гуменника в российском фигурном катании

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев рассказал о развитии фигурного катания в лице Петра Гуменника.

– В парном катании у нас есть две топ-пары и молодые дуэты сейчас к ним подбираются, в мужском одиночном за последний сезон выделился в качестве лидера Пётр Гуменник, который будто чуть в другой лиге по результатам. На твой взгляд, не сказывается ли это негативно на развитии вида?
– Конечно, нет. Всё в порядке. Сказывалось ли негативно на японском фигурном катании, что был Юдзуру Ханю? Нет, конечно, было же в то время много других крутых японских фигуристов.

За последние годы у нас в России резко вырос технический уровень – практически все делают по два четверных в короткой программе и три-четыре-пять – в произвольной. В прошлом олимпийском сезоне три четверных – это был максимум, а в последние два года многие стали четыре-пять делать без потери качества, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

