Угожаев — о «Русском вызове»: хотел бы как-нибудь потом и со своим номером выступить

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев поделился впечатлениями от шоу «Русский Вызов»

– Капитан команды Петербурга Евгений Устенко очень тепло тебя поддержал, и потом так сложилось, что ты оказался у них с Катей Мироновой в номере на «Русском вызове». Как бы ты описал этот опыт?

– После того как выложили списки участников, Женя мне позвонил и сказал, что передаст трубку тренеру, Елене Николаевне Соколовой. Она спросила: «Коля, готов в «Русском вызове» поучаствовать?» Я согласился. 10 секунд это заняло (улыбается). Потом начались репетиции в академии, всё проходило очень весело. Это хороший опыт, мне понравилось выступать, понравилось, как публика приняла. В целом турнир необычный. Я бы хотел как-нибудь потом и со своим номером выступить.

– Подавал ли ты заявку в этом году?

– Да, подавал, но её, к сожалению, не приняли, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.