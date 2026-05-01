«Если бы не Олимпиада, то Малинин». Николай Угожаев — об MVP олимпийского сезона

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев назвал лучшего фигуриста прошедшего сезона.

– Кого бы из фигуристов ты выбрал в качестве MVP прошедшего олимпийского сезона?

– Из российских фигуристов – Пётр Гуменник. И ещё назову Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, они выиграли все старты, кроме чемпионата России по прыжкам. Из зарубежных – наверное, если бы не Олимпиада, то Илья Малинин, а так… Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, в первый совместный сезон они выиграли почти всё, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.