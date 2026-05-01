Фигурист Угожаев высказался о попадании в больницу перед стартом Кубка Первого канала

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев рассказал, почему снялся с Кубка Первого канала.

– Этот сезон завершился для тебя преждевременно, пришлось сниматься с Кубка Первого канала. Как это всё произошло и долго ли пришлось потом отходить?

– Фурункул появился прямо в пятницу, когда нужно было ехать на тренировку. Врач сборной Алла Юрьевна Пономарёва сказала: «Давай ты в больницу съездишь, там тебе скажут всё точно», а в больнице сказали ложиться в стационар – и всё. Пять дней я там пробыл.

– Оперативных вмешательств не было?

– К счастью, не было, всё антибиотиками обошлось, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.