Николай Угожаев рассказал о напутствии от психолога перед ПП в финале Гран-при

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев объяснил важность роли психолога в спорте.

– К идее поработать с психологом пришёл сам или это было предложение тренеров?

– Это было наше совместное решение – и я хотел попробовать, и он предложил, вот и начали.

– Если говорить про саму схему подготовки: это просто какие-то точечные занятия перед стартом или же что-то системное?

– Это целенаправленная подготовка в течение сезона, но и какие-то консультации перед стартами тоже есть. Татьяна [Свидлова] была на финале Гран-при, перед произвольной программой она дала напутствие, я всё это соблюдал и хорошо прокатал, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.