Призёр финала Гран-при Угожаев объяснил причины неудачного выступления на ЧР

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев объяснил причины своего неудачного выступления на чемпионате России.

– С чем для себя по прошествии времени связываешь тот факт, что не всё получилось на чемпионате России?

– Хотел катать пять четверных, вроде бы нормально получалось, но сейчас думаю, что лучше сразу надо было от них отказаться. Для меня это было более рисково, чем катать с четырьмя. Я ещё зажимался, размышлял, доеду я или не доеду, а четыре четверных гораздо проще по выносливости катать. А по базовой стоимости не сильная просадка, при этом всеми остальными параметрами это компенсируется. Финал Гран-при это показал очень хорошо, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.