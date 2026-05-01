Фигурист Угожаев: Курентзис — очень своеобразный дирижёр, очень эмоциональный

Бронзовый призёр финала Гран-при России — 2025/2026, победитель этапов Гран-при России, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев рассказал о знакомстве с исполнителями музыки из его программы.

– Недавно ты выкладывал кадры с концерта musicAeterna, их аранжировка Жан-Филиппа Рамо использована в твоей произвольной программе. Как музыканты вышли на тебя?

– Мне написали их менеджеры, пригласили на концерт послушать их новую программу. Они заметили моё выступление в финале Гран-при, поблагодарили за то, что мы выбрали именно их версию исполнения Рамо. Мне очень понравилось. Теодор Курентзис – очень своеобразный дирижёр, очень эмоциональный, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.