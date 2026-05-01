«Саша, конечно, хочет всех удивить». Тарасова — о пятерном прыжке Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивлена тому, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) захотела исполнить пятерной прыжок.

«У Саши есть тренер, и об этом лучше спросить у неё. Всё идёт от элемента, но будет ли она его делать, не знаю. А Саша, конечно, хочет всех удивить. И она нас уже удивляла», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В апреле фигуристка Трусова заявила, что после четверного готова сделать пятерной прыжок в следующем сезоне. Александра — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира (2021) и двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022).

