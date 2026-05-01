Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Зачем нам с кем-то объединяться?» Тарасова — о соединении ФФККР с другими федерациями

«Зачем нам с кем-то объединяться?» Тарасова — о соединении ФФККР с другими федерациями
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с какой‑либо иной организацией не имеет смысла.

«Я с самого начала была против того, что нашу федерацию (ФФККР) собираются объединить с другой. С какой стати? У нас есть своя публика, и нас очень любят и в нашей стране, и везде за рубежом. Зачем нам с кем-то объединяться?» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщал о планах объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр 2026 года в Италии. Позже стало известно, что объединение ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) не планируется.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android