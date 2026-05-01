Александра Трусова исполнила четверной тулуп на шоу Тутберидзе в Астане

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова исполнила четверной тулуп на шоу команды Этери Тутберидзе в Астане. Видео опубликовано в фан-группе Трусовой в «Телеграме».

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля прошлого года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать карьеру. После родов Трусова, помимо четверного тулупа, демонстрировала четверной лутц и тройной аксель.