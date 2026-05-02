Фигурное катание Новости

Экс-жена Кержакова вступилась за старшего сына Плющенко после резонансного интервью

Экс-жена Кержакова вступилась за старшего сына Плющенко после резонансного интервью
Блогер Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, прокомментировала резонансное интервью Егора Ермака, старшего сына фигуриста Евгения Плющенко. Также блогер вступилась за Ермака после жёсткого ответа от другого сына фигуриста Александра Плющенко.

«Мы общаемся с его мамой уже больше 10 лет. Маша стала для меня поддержкой после развода, потому что тоже знает, какого быть преданной своим партнером и каково выйти из роддома и узнать об изменах мужа.

Егор дал интервью с единственной мотивацией: защитить честь своей семьи и честь своей мамы. Он сделал то, что не смог сделать его отец. Скажите, когда стало нормой, что один брат меряется достижениями с другим в 2026 году?» — написала Тюльпанова в соцсетях.

Напомним, 19-летний Егор родился в браке Плющенко с Марией Ермак. Сейчас Евгений женат на продюсере Яне Рудковской. В недавнем интервью Ермак рассказал о сложных отношениях с отцом. Позднее сын Плющенко и Рудковской Александр опубликовал видео, где раскритиковал Егора за слова об отце.

