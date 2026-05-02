Олимпийские чемпионы Миура и Кихара стали продюсерами нового ледового шоу в Японии

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара выступят в роли продюсеров нового ледового шоу The Destiny, посвящённого парному катанию. Представление пройдёт на арене «Тацуми» в Токио с 31 июля по 2 августа.

«Мы хотим, чтобы каждый ощутил скорость и огромную притягательность парного катания. В соревнованиях пар встреча с партнёром — это вопрос судьбы (destiny). Поэтому мы включили это слово в название мероприятия», — приводит слова Миуры и Кихары The Japan News.

17 апреля 2026 года в совместном заявлении Миура и Кихара объявили о завершении спортивной карьеры. Фигуристы выступали в паре с 2019 года. В феврале 2026 года они выиграли золото Олимпийских игр — 2026 в Милане.