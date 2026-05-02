Плющенко: всегда говорил, что спорт вне политики

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в подмосковных сборах, которые он проводит совместно с Алексеем Мишиным, участвуют фигуристы из девяти стран.

«Вот так проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики. Спорт объединяет, мотивирует и стирает границы.

Рад приветствовать на наших сборах с Алексеем Николаевичем Мишиным на нашей тренировочной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье спортсменов из Нидерландов, Китая, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Беларуси, Болгарии и России.

На второй тренировочный сбор с 17 по 31 мая мы открыли набор дополнительной группы, ждём всех на наш прыжковый интенсив», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.