Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Научный руководитель Загитовой: у нас таких, как Алина, — единицы

Научный руководитель Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Юрий Разинов рассказал об обучении олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном катании Алины Загитовой.

«У нас на кафедре учится достаточно много спортсменок высокой квалификации. Представьте такую ситуацию: если мы 1 сентября набрали спортивные секции по всем видам спорта в стране, берём это за 100 процентов. А на олимпийский пьедестал встаёт полпроцента! Через что ребёнок должен пройти, чтобы подняться на такую высоту? Это значит, что у человека есть психологическая основа, стержень, который позволяет ему пройти все эти испытания и выйти наверх.

Я говорил, что она [Загитова] волновалась на защите. А представьте, что было там, наверху, когда она не имела никакого опыта. Сколько она смогла преодолеть, чтобы выступить. Тут ничего не скажешь. У нас таких, как она, — единицы», — приводит слова Разинова Sport24.

Материалы по теме
В кого превратятся Валиева, Загитова и Гуменник? 10 идей для «Русского вызова» — 2026
В кого превратятся Валиева, Загитова и Гуменник? 10 идей для «Русского вызова» — 2026
