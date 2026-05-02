Научный руководитель Загитовой: у нас таких, как Алина, — единицы

Научный руководитель Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Юрий Разинов рассказал об обучении олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном катании Алины Загитовой.

«У нас на кафедре учится достаточно много спортсменок высокой квалификации. Представьте такую ситуацию: если мы 1 сентября набрали спортивные секции по всем видам спорта в стране, берём это за 100 процентов. А на олимпийский пьедестал встаёт полпроцента! Через что ребёнок должен пройти, чтобы подняться на такую высоту? Это значит, что у человека есть психологическая основа, стержень, который позволяет ему пройти все эти испытания и выйти наверх.

Я говорил, что она [Загитова] волновалась на защите. А представьте, что было там, наверху, когда она не имела никакого опыта. Сколько она смогла преодолеть, чтобы выступить. Тут ничего не скажешь. У нас таких, как она, — единицы», — приводит слова Разинова Sport24.