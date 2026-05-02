Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после признания о болезни

Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после признания о болезни
Комментарии

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев в социальных сетях опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он рассказал о перенесённом туберкулёзе.

«Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так тепло отнеслись к интервью и ситуации, которая произошла со мной! Давно я не чувствовал такой поддержки.

Просто хочу сказать, что этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя! Со мной моя семья, тренеры, друзья, мои ученики и, конечно же, вы. Буду двигаться и вставать! Благодарю вас за тёплые слова. Обнимаю каждого», – написал Алиев в социальных сетях.

Напомним, Алиев является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android