Артём Федорченко стал постановщиком новой произвольной программы Марии Захаровой

Артём Федорченко стал постановщиком новой произвольной программы Марии Захаровой
Хореограф Артём Федорченко поставил новую произвольную программу бронзовому призёру чемпионата России фигуристке Марии Захаровой. В социальных сетях Федорченко опубликовал фрагменты выступления Захаровой. Хореограф отметил, что музыка, под которую поставлена программа, на видео была заменена.

Ранее Артём Федорченко поставил Марии Захаровой номер для турнира шоу-программ «Русский вызов». Ранее стало известно, что Федорченко поставил новую короткую программу фигуристке Ксении Гущиной.

В сезоне-2025/2026 Захарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России. На этапах Гран-при её лучший результат — четвёртое место на первом и четвёртом этапах.

