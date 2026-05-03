Артём Федорченко стал постановщиком новой произвольной программы Марии Захаровой

Хореограф Артём Федорченко поставил новую произвольную программу бронзовому призёру чемпионата России фигуристке Марии Захаровой. В социальных сетях Федорченко опубликовал фрагменты выступления Захаровой. Хореограф отметил, что музыка, под которую поставлена программа, на видео была заменена.

Ранее Артём Федорченко поставил Марии Захаровой номер для турнира шоу-программ «Русский вызов». Ранее стало известно, что Федорченко поставил новую короткую программу фигуристке Ксении Гущиной.

В сезоне-2025/2026 Захарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России. На этапах Гран-при её лучший результат — четвёртое место на первом и четвёртом этапах.