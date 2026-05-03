Произвольная программа Николая Угожаева на новый сезон поставлена на музыку Coldplay

Произвольная программа бронзового призёра финала Гран-при России по фигурному катанию Николая Угожаева на сезон-2026/2027 поставлена на композицию британского музыкального рок-коллектива Coldplay. Одна из мелодий в постановке носит краткое название О. Об этом спортсмен сообщил у себя в телеграм-канале, опубликовав видео с отрывком тренировочного проката программы.

Николаю Угожаеву 19 лет, он тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Дмитрия Хромина и Николая Морошкина. В минувшем сезоне он становился победителем и бронзовым призёром этапов Гран-при России, на чемпионате страны — 2026 занял 10-е место.