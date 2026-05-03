Акатьева рассказала, как проходит процесс восстановления после травмы ноги

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева рассказала, как проходит процесс восстановления после травмы стопы, из-за которой она не принимает участия в соревнованиях с ноября 2025 года.

«Мне кажется, что мой процесс восстановления всё ещё продолжается. Конечно, это был сложный период. Вроде у тебя было всё. Я могла прыгать ультра-си элементы, и тут вдруг ты не можешь выходить на лёд, сидишь в гипсе, условно. Нельзя было какое-то время выступать. Конечно, это было сложно. Но я понимала, что если сейчас не вылечусь, то дальше будут последствия.

Я смогла залечить эту травму. Потом постепенно был процесс восстановления: сначала в зале, потом вышла на лёд. Это долгий процесс. Спасибо большое тренерам, что они с пониманием отнеслись к этой ситуации и помогли с этим справиться. Сейчас всё хорошо», – сказала Акатьева в видео на YouTube-канале Fly Life.