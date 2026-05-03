Фигуристки Лезина, Зернова и Файзуллина перешли от тренера Булычевой в академию Плющенко

Фигуристки Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина перешли от тренера Оксаны Булычевой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность»

«Сразу три перехода из команды Оксаны Булычевой к Евгению Плющенко — Мирослава Лезина, Дарья Зернова и Анелия Файзуллина.

Причины перехода стандартные — девушки хотят выучить/стабилизировать ультра-си. Повлиял последний прыжковый ЧР, где победил Никита Сарновский.

Хорошее пополнение для академии Плющенко. Теперь в их юниорской команде будет солидная конкуренция", — написал Жуков.