Губерниев: надеюсь, при жизни Тарасовой увидим фильм, который будет называться «Татьяна»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал идею создания художественного фильма, посвящённого заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

— Татьяна Анатольевна Тарасова заслужила, чтобы про неё сняли художественный фильм. Думаю, недалёк тот день, когда это сделают. Лучше, конечно, при жизни. Тарасова как никто другой заслужила быть в центре внимания кино. Она абсолютно величайшая фигура и достойная дочь великого отца.

Дружу с Тарасовой много лет. Мы с ней и Олегом Табаковым комментировали церемонию открытия Олимпиады-2006. После этой церемонии у нас с Татьяной Анатольевной был небольшой дружеский конфликтик, потом мы триумфально помирились и с тех пор не разлей вода. В наших отношениях были вода, огонь и медные трубы — лёд и пламень.

— Удивлены, что про Татьяну Анатольевну так и не сняли фильм? Про ту же Роднину уже есть фильм.

— Ирина Константинова всё-таки как икона стиля, слёзы Родниной — величайший момент мирового спорта. Желаю Татьяне Анатольевне много лет, надеюсь, при её жизни увидим фильм, который будет называться «Татьяна».

Татьяну Анатольевну может сыграть не одна актриса — всё-таки она может быть представлена и молодой, и чуть старше. У нас много прекрасных молодых артисток, которые могли бы сыграть Тарасову. А Татьяну Анатольевну сейчас могла бы сыграть Ирина Муравьёва. Но для того чтобы фильм про Тарасову имел самый громкий успех, там должен сыграть я. Естественно, самого себя», — приводит слова Губерниева Sport24.