Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова: Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет

Журова: Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет
Комментарии

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова оценила уровень женского одиночного фигурного катания в стране.

«Женское фигурное катание в России идёт впереди планеты всей. Если посмотреть на имена, то в новом сезоне будет просто запредельный уровень соперничества. Будем надеяться, что Валиева и Трусова смогут полноценно вернуться и покажут всем нам своё мастерство. Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU так не спешит возвращать российских фигуристов, другим мест на подиуме может не хватить», — приводит слова Журовой «Советский спорт».

Материалы по теме
Журова: у ряда людей остаётся желание нас отстранять
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android