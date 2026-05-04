Журова: Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова оценила уровень женского одиночного фигурного катания в стране.

«Женское фигурное катание в России идёт впереди планеты всей. Если посмотреть на имена, то в новом сезоне будет просто запредельный уровень соперничества. Будем надеяться, что Валиева и Трусова смогут полноценно вернуться и покажут всем нам своё мастерство. Валиева, Трусова, Петросян — трио звёзд, в мировом фигурном катании таких нет. Неудивительно, что ISU так не спешит возвращать российских фигуристов, другим мест на подиуме может не хватить», — приводит слова Журовой «Советский спорт».