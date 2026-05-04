«Энергия, которую невозможно описать словами». Загитова — об участии в туре Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова в социальных сетях опубликовала пост об участии в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Быть частью тура Тутберидзе — уже традиция! Снова вышла на лёд с «Клеопатрой» — программой, в которую вложено столько души.

И снова — полные залы, ваши аплодисменты и энергия, которую невозможно описать словами. Спасибо каждому зрителю в каждом городе. Это было по-настоящему мощно», — написала Загитова в социальных сетях.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.