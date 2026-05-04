Матвей Ветлугин поставил новую произвольную программу для Валентина Сидоренко

Российский фигурист Матвей Ветлугин в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что стал постановщиком произвольной программы на сезон-2026/2027 для фигуриста Валентина Сидоренко.

Фото: Из личного архива Матвея Ветлугина

«ПП 26/27 для Валентина Сидоренко. Может сложиться ложное впечатление, что ставлю я только блондинам. Нет, это не так», — подписал снимок Ветлугин.

Матвей Ветлугин в сезоне-2026/2027 на чемпионате России занял четвёртое место с результатом 273,12 балла. Лучший результат спортсмена на этапах Гран-при — шестое место в Казани.

Валентин Сидоренко в прошедшем сезоне выступил на юниорских этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске. На втором этапе он стал 12-м, а на третьем — девятым.

