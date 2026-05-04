Елизавета Туктамышева показала фото с отдыха на море

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала у себя в телеграм-канале фото из отпуска, который проводит на море. В компании с Елизаветой – победительница чемпионата Европы – 2019 Софья Самодурова и бывшая эстонская фигуристка Синдра Крииса.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

В 2023 году фигуристка объявила лишь о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу. В декабре 2025 года, во время показательных выступлений после чемпионата России, фигуристка выступила с номером, посвящённым завершению карьеры.