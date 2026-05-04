Александра Трусова ответила, пыталась ли исполнить пятерной прыжок

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о попытке исполнить пятерной прыжок.

«Да, пыталась [сделать пятерной прыжок]!.. Лутц, и тулуп пробовала на удочке. Пробовала пятерной — четыре с половиной оборота получается. Думаю, если тренировать, то возможно сделать. Я не тренировала, просто по приколу заходила», — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила.

