Трусова рассказала, планирует ли восстановить какой-то из четверных прыжков, помимо лутца

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, планирует ли восстанавливать какие-либо четверные прыжки за исключением уже исполняемого ей после родов лутца.

— Будешь ли восстанавливать ещё четверные прыжки, кроме лутца?

— Да, планирую, посмотрим. Тулуп и флип точно, думаю, получится.

— Почему решила восстановить четверные? Многие побеждают без них.

— Потому что я не все (смеётся). Потому что скучно, я и без соревнований восстанавливала четверные. Мне скучно без них, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила.