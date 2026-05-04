«Это не так». Александра Трусова — о самом распространённом мифе о себе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова назвала самый распространённый миф о себе, который слышала.

— Какой самый распространённый миф слышала о себе?
— То, что я бесстрашная, это не так. Очень много чего боюсь. Просто я не боюсь упасть на голову, когда кручусь. Будет странно, мне нужно совсем потерять концентрацию, чтобы так крутясь, упасть на голову. Поэтому я так не боюсь крутиться, это правда. А то, что совсем ничего не боюсь — неправда, — сказала Трусова в выпуске видео формата «Вопрос-ответ» у себя на странице «ВКонтакте».

Трусова является первой фигуристкой среди женщин, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков. В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025-м родила сына Михаила.

